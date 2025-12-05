SinyallerBölümler
Kim Gyeongmin

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
78 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (15.22%)
En iyi işlem:
28.86 UST
En kötü işlem:
-10.01 UST
Brüt kâr:
206.61 UST (10 539 pips)
Brüt zarar:
-25.48 UST (1 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (47.16 UST)
Maksimum ardışık kâr:
59.18 UST (10)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.81%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
16.77
Alış işlemleri:
83 (90.22%)
Satış işlemleri:
9 (9.78%)
Kâr faktörü:
8.11
Beklenen getiri:
1.97 UST
Ortalama kâr:
2.65 UST
Ortalama zarar:
-1.82 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.62 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-10.62 UST (2)
Aylık büyüme:
87.65%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 UST
Maksimum:
10.80 UST (4.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.64% (10.74 UST)
Varlığa göre:
2.84% (10.89 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 181
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.86 UST
En kötü işlem: -10 UST
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.16 UST
Maksimum ardışık zarar: -10.62 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.05 08:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
