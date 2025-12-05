SinyallerBölümler
Seng Qiong Ooi

GoGoldXAUUSD

Seng Qiong Ooi
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
436
Kârla kapanan işlemler:
430 (98.62%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (1.38%)
En iyi işlem:
1.98 GBP
En kötü işlem:
-1.43 GBP
Brüt kâr:
218.92 GBP (234 271 pips)
Brüt zarar:
-3.27 GBP (4 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
258 (168.57 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
168.57 GBP (258)
Sharpe oranı:
1.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
66.97
Alış işlemleri:
436 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
66.95
Beklenen getiri:
0.49 GBP
Ortalama kâr:
0.51 GBP
Ortalama zarar:
-0.55 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.22 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-3.22 GBP (4)
Aylık büyüme:
6.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
3.22 GBP (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
5.75% (99.78 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 436
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 230K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.98 GBP
En kötü işlem: -1 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 258
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +168.57 GBP
Maksimum ardışık zarar: -3.22 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.

Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust.
İnceleme yok
2025.12.05 06:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
