SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Scalper
Dedi Fitriyanto

Gold Scalper

Dedi Fitriyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -91%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
375
Kârla kapanan işlemler:
168 (44.80%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (55.20%)
En iyi işlem:
17.05 USD
En kötü işlem:
-8.81 USD
Brüt kâr:
711.24 USD (391 776 pips)
Brüt zarar:
-712.11 USD (285 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (18.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.75 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
166 (44.27%)
Satış işlemleri:
209 (55.73%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.00 USD
Ortalama kâr:
4.23 USD
Ortalama zarar:
-3.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-44.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.62 USD (10)
Aylık büyüme:
-91.91%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.95 USD
Maksimum:
101.42 USD (79.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.55% (78.34 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 289
XAUEUR 72
BTCUSD 9
EURUSD 1
ETHUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7
XAUEUR -14
BTCUSD 11
EURUSD 0
ETHUSD 0
EURCHF -3
EURGBP 0
GBPUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.4K
XAUEUR -813
BTCUSD 105K
EURUSD 12
ETHUSD -555
EURCHF -248
EURGBP 0
GBPUSD -119
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.05 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +18.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.52 × 23
VantageInternational-Live 3
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live26
1.32 × 19
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
2.50 × 10
ICMarketsSC-Live17
4.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
16.38 × 39
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Gold Scalper
İnceleme yok
2025.12.05 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol