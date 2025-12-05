- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
60 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (28.57%)
En iyi işlem:
77.55 USD
En kötü işlem:
-48.90 USD
Brüt kâr:
1 571.40 USD (298 961 pips)
Brüt zarar:
-462.08 USD (223 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (321.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
321.35 USD (12)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.34
Alış işlemleri:
26 (30.95%)
Satış işlemleri:
58 (69.05%)
Kâr faktörü:
3.40
Beklenen getiri:
13.21 USD
Ortalama kâr:
26.19 USD
Ortalama zarar:
-19.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-72.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.41 USD (5)
Aylık büyüme:
24.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.89 USD
Maksimum:
118.81 USD (4.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|51
|XAUUSD
|17
|BTCUSD
|6
|USOIL
|4
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|1K
|XAUUSD
|109
|BTCUSD
|19
|USOIL
|-2
|USDJPY
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|8.8K
|XAUUSD
|30K
|BTCUSD
|-21K
|USOIL
|-50
|USDJPY
|664
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.55 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +321.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.45 × 137
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 66
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real12
|2.38 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.05 × 62
|
Exness-MT5Real
|5.13 × 15
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|9.50 × 12
|
Exness-MT5Real7
|11.78 × 68
|
Exness-MT5Real8
|12.01 × 4325
|
Bybit-Live
|12.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 8
|13.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real28
|17.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|20.34 × 38
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
Strategy Overview
This strategy focuses on short-term trading and actively monitoring market volatility to capture consistent profit opportunities. Risk is controlled through position sizing, careful entry timing, and disciplined trade management.
Performance Target
• Monthly profit target: 20–30%
• Controlled drawdown through strict risk exposure limits
• Designed for stable, sustainable growth
Trading Style
• Short-term entries following volatility and trend micro-patterns
• Positions managed manually based on real-time market conditions
• Flexible holding time, including overnight positions when appropriate
•This strategy is ideal for investors who want stable monthly returns with a professional and adaptive trading approach.
İnceleme yok