SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GREEN TEA
Thi Mai Lien Dinh

GREEN TEA

Thi Mai Lien Dinh
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
60 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (28.57%)
En iyi işlem:
77.55 USD
En kötü işlem:
-48.90 USD
Brüt kâr:
1 571.40 USD (298 961 pips)
Brüt zarar:
-462.08 USD (223 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (321.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
321.35 USD (12)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.34
Alış işlemleri:
26 (30.95%)
Satış işlemleri:
58 (69.05%)
Kâr faktörü:
3.40
Beklenen getiri:
13.21 USD
Ortalama kâr:
26.19 USD
Ortalama zarar:
-19.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-72.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.41 USD (5)
Aylık büyüme:
24.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.89 USD
Maksimum:
118.81 USD (4.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 51
XAUUSD 17
BTCUSD 6
USOIL 4
USDJPY 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 1K
XAUUSD 109
BTCUSD 19
USOIL -2
USDJPY 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 8.8K
XAUUSD 30K
BTCUSD -21K
USOIL -50
USDJPY 664
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.55 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +321.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.45 × 137
Exness-MT5Real15
1.00 × 66
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real12
2.38 × 26
ICMarketsSC-MT5
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.05 × 62
Exness-MT5Real
5.13 × 15
RoboForex-Pro
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
MonetaMarkets-Live
9.50 × 12
Exness-MT5Real7
11.78 × 68
Exness-MT5Real8
12.01 × 4325
Bybit-Live
12.33 × 3
XMGlobal-MT5 8
13.00 × 1
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real28
17.00 × 1
RoboForex-ECN
20.34 × 38
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Strategy Overview
This strategy focuses on short-term trading and actively monitoring market volatility to capture consistent profit opportunities. Risk is controlled through position sizing, careful entry timing, and disciplined trade management. 

Performance Target
• Monthly profit target: 20–30%
• Controlled drawdown through strict risk exposure limits
• Designed for stable, sustainable growth

Trading Style
• Short-term entries following volatility and trend micro-patterns
• Positions managed manually based on real-time market conditions
• Flexible holding time, including overnight positions when appropriate
•This strategy is ideal for investors who want stable monthly returns with a professional and adaptive trading approach.
İnceleme yok
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol