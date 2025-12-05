SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MarketHawk
Rafael Adriano De Siqueira Pace

MarketHawk

Rafael Adriano De Siqueira Pace
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
9 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (35.71%)
En iyi işlem:
95.50 USD
En kötü işlem:
-78.33 USD
Brüt kâr:
267.50 USD (9 290 pips)
Brüt zarar:
-163.31 USD (4 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (131.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.95 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
7 (50.00%)
Satış işlemleri:
7 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
7.44 USD
Ortalama kâr:
29.72 USD
Ortalama zarar:
-32.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-61.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.33 USD (1)
Aylık büyüme:
10.42%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.57 USD
Maksimum:
78.33 USD (7.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.45% (78.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 7
USTEC 5
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -45
USTEC 147
XAUUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -1.4K
USTEC 4.5K
XAUUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +95.50 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +131.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.90 × 48
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
The "MarketHawk" Index PRO signal is intended for intraday trading and scalping, preferably during the NY session, using ICT concepts, focusing on key levels, Change in State of Delivery (CISD), and liquidity sweeps. All analyses are performed via TradingView using exhaustively observed and tested indicators. The economic calendar is closely monitored, and there may not be trading every day. The signal does not use risky strategies and has a defined stop loss.
İnceleme yok
2025.12.05 01:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 01:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
