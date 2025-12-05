SinyallerBölümler
Italo Martins da Cruz

Forex Live Eternity

Italo Martins da Cruz
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
8 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
En iyi işlem:
81.56 GBP
En kötü işlem:
-66.88 GBP
Brüt kâr:
183.49 GBP (2 049 pips)
Brüt zarar:
-121.35 GBP (3 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (101.93 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
101.93 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
5.65 GBP
Ortalama kâr:
22.94 GBP
Ortalama zarar:
-40.45 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-74.46 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-74.46 GBP (2)
Aylık büyüme:
21.93%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.89 GBP
Maksimum:
74.46 GBP (20.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.56 GBP
En kötü işlem: -67 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.93 GBP
Maksimum ardışık zarar: -74.46 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Scalping XAUUSD.
2025.12.05 01:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 01:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
