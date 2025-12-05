- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
8 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
En iyi işlem:
81.56 GBP
En kötü işlem:
-66.88 GBP
Brüt kâr:
183.49 GBP (2 049 pips)
Brüt zarar:
-121.35 GBP (3 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (101.93 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
101.93 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
5.65 GBP
Ortalama kâr:
22.94 GBP
Ortalama zarar:
-40.45 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-74.46 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-74.46 GBP (2)
Aylık büyüme:
21.93%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.89 GBP
Maksimum:
74.46 GBP (20.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.56 GBP
En kötü işlem: -67 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.93 GBP
Maksimum ardışık zarar: -74.46 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Scalping XAUUSD.
İnceleme yok