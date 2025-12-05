- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
9.46 UST
En kötü işlem:
-8.39 UST
Brüt kâr:
66.19 UST (6 616 pips)
Brüt zarar:
-9.17 UST (838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (56.73 UST)
Maksimum ardışık kâr:
56.73 UST (11)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.75
Alış işlemleri:
8 (61.54%)
Satış işlemleri:
5 (38.46%)
Kâr faktörü:
7.22
Beklenen getiri:
4.39 UST
Ortalama kâr:
5.52 UST
Ortalama zarar:
-9.17 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.39 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-8.39 UST (1)
Aylık büyüme:
11.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 UST
Maksimum:
8.45 UST (1.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|13
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|57
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|5.8K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.46 UST
En kötü işlem: -8 UST
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.73 UST
Maksimum ardışık zarar: -8.39 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok