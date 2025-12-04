SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FLAME ON
Osei Richard Kwabena

FLAME ON

Osei Richard Kwabena
0 inceleme
Güvenilirlik
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.02 GHS
En kötü işlem:
0.00 GHS
Brüt kâr:
1.02 GHS (900 pips)
Brüt zarar:
0.00 GHS
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.02 GHS)
Maksimum ardışık kâr:
1.02 GHS (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
24 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.02 GHS
Ortalama kâr:
1.02 GHS
Ortalama zarar:
0.00 GHS
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GHS)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GHS (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GHS
Maksimum:
0.00 GHS (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GHS)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GHS)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 900
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.02 GHS
En kötü işlem: -0 GHS
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.02 GHS
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GHS

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
