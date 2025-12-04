- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
18 (32.72%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (67.27%)
En iyi işlem:
47.80 USD
En kötü işlem:
-9.72 USD
Brüt kâr:
203.36 USD (6 069 pips)
Brüt zarar:
-75.07 USD (3 057 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (42.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.10 USD (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
72 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
40 (72.73%)
Satış işlemleri:
15 (27.27%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
11.30 USD
Ortalama zarar:
-2.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.85 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.83 USD
Maksimum:
39.29 USD (35.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD#
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD#
|3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.80 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +42.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Liquidity Raid Alpha – EUR/USD Killzone Strategy
- Pair: EUR/USD only
- Filter: DXY as market profiler
- Session: London–NY overlap (07:00–11:00 EST)
- Sweep of equal highs/lows or Asian/PD range extremes + immediate rejection (≥70 % wick) + reclaim of level/FVG/order block on 1–5 min
- Targets: 3R to 5R
- Risk: 0.5–1 % per trade
- Edge: DXY regime + Killzone liquidity raids only
High-conviction, rules-based, 30-50 % win rate, ~5:1 avg RR.
165% returns to date and can be copied on XM
live performance report:
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW
İnceleme yok