Cj Elijah Garay

Raijin Trading

Cj Elijah Garay
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
18 (32.72%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (67.27%)
En iyi işlem:
47.80 USD
En kötü işlem:
-9.72 USD
Brüt kâr:
203.36 USD (6 069 pips)
Brüt zarar:
-75.07 USD (3 057 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (42.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.10 USD (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
72 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
40 (72.73%)
Satış işlemleri:
15 (27.27%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
11.30 USD
Ortalama zarar:
-2.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.85 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.83 USD
Maksimum:
39.29 USD (35.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD# 128
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD# 3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.80 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +42.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Liquidity Raid Alpha – EUR/USD Killzone Strategy

  • Pair: EUR/USD only
  • Filter: DXY as market profiler
  • Session: London–NY overlap (07:00–11:00 EST)

  • Sweep of equal highs/lows or Asian/PD range extremes + immediate rejection (≥70 % wick) + reclaim of level/FVG/order block on 1–5 min
  • Targets: 3R to 5R
  • Risk: 0.5–1 % per trade
  • Edge: DXY regime + Killzone liquidity raids only

High-conviction, rules-based, 30-50 % win rate, ~5:1 avg RR.


165% returns to date and can be copied on XM

live performance report: 
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW

2025.12.04 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 71 days
