Cj Elijah Garay

The Daily Hustle

Cj Elijah Garay
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
21 (22.82%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (77.17%)
En iyi işlem:
30.30 USD
En kötü işlem:
-3.00 USD
Brüt kâr:
92.61 USD (3 788 pips)
Brüt zarar:
-71.39 USD (4 355 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (3.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.78 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
45 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
36 (39.13%)
Satış işlemleri:
56 (60.87%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
4.41 USD
Ortalama zarar:
-1.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-27.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.13 USD (21)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.94 USD
Maksimum:
47.75 USD (30.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD# 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD# 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD# -567
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.30 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +3.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

low risk system focusing on a higher time frame analysis with precise lower time frame entries.

Only risking between 0.5% to 1-2% max for each trade. Aiming for 10-30% per month. Will take trades even after quota is hit only if they’re enticing.

165% returns to date and can be copied on XM

live performance report: 
https://social.tp-redirect.com/s/8l0a8BmW
2025.12.04 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 45 days
