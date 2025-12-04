SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KZN Gold Pro
Nicolas Felipe Fideles

KZN Gold Pro

Nicolas Felipe Fideles
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
34 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (19.05%)
En iyi işlem:
16.31 USD
En kötü işlem:
-20.00 USD
Brüt kâr:
132.76 USD (46 585 pips)
Brüt zarar:
-80.70 USD (34 787 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (27.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.39 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
2.60
Alış işlemleri:
27 (64.29%)
Satış işlemleri:
15 (35.71%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
3.90 USD
Ortalama zarar:
-10.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.00 USD (1)
Aylık büyüme:
7.43%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.53 USD
Maksimum:
20.00 USD (7.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.08% (17.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.31 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
9.03 × 29
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
This signal is for investor monitoring purposes only. Thanks.
İnceleme yok
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
High risk of negative slippage when copying deals
