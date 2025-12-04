- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINZ25
|4
|WDOF26
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINZ25
|9
|WDOF26
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINZ25
|105
|WDOF26
|-1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ClearInvestimentos-CLEAR" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Welcome to B3 Ds Trading, a signal focused on operations in the Mini Index (WIN) and Mini Dollar (WDO), with an objective approach, strict risk management, and strategies tested in the Brazilian market.
🔸 Market: Mini Index & Mini Dollar
🔸 Minimum recommended balance: R$300
🔸 Trading profile: Day Trade
🔸 Style: Short-term trades, aiming for consistent movements with strong risk control
🔸 Risk management: Daily loss limit, leverage control, and capital preservation