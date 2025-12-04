SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / B3 Ds Trading
Davi De Souza Da Silva

B3 Ds Trading

Davi De Souza Da Silva
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
9.00 BRL
En kötü işlem:
-10.00 BRL
Brüt kâr:
21.00 BRL (105 pips)
Brüt zarar:
-10.00 BRL (1 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (12.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
12.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
NaN
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
41 saniye
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
5 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
2.20 BRL
Ortalama kâr:
5.25 BRL
Ortalama zarar:
-10.00 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-10.00 BRL (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 BRL
Maksimum:
10.00 BRL (111.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1.00 BRL)
Varlığa göre:
700.00% (7.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINZ25 4
WDOF26 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINZ25 9
WDOF26 -4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINZ25 105
WDOF26 -1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.00 BRL
En kötü işlem: -10 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -10.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ClearInvestimentos-CLEAR" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ClearInvestimentos-CLEAR
0.63 × 134
Welcome to B3 Ds Trading, a signal focused on operations in the Mini Index (WIN) and Mini Dollar (WDO), with an objective approach, strict risk management, and strategies tested in the Brazilian market.

🔸 Market: Mini Index & Mini Dollar
🔸 Minimum recommended balance: R$300
🔸 Trading profile: Day Trade
🔸 Style: Short-term trades, aiming for consistent movements with strong risk control
🔸 Risk management: Daily loss limit, leverage control, and capital preservation


İnceleme yok
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 17:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 17:52
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
