- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (65.22%)
En iyi işlem:
1 010.15 USD
En kötü işlem:
-177.59 USD
Brüt kâr:
1 107.11 USD (1 935 pips)
Brüt zarar:
-1 303.80 USD (11 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 020.66 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
79.97%
Maks. mevduat yükü:
9.66%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
2 (8.70%)
Satış işlemleri:
21 (91.30%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-8.55 USD
Ortalama kâr:
138.39 USD
Ortalama zarar:
-86.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-884.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-884.12 USD (8)
Aylık büyüme:
-9.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.69 USD
Maksimum:
1 195.05 USD (21.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.50% (1 193.91 USD)
Varlığa göre:
6.06% (232.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-194
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 010.15 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -884.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 195
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.37 × 987
|
Tickmill-Live
|2.38 × 11129
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.46 × 13
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|3.60 × 20
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.24 × 33
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.06 × 240
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|7.82 × 38
|
Ava-Real 1-MT5
|7.85 × 176
