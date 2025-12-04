- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
1.15 USD
En kötü işlem:
-7.09 USD
Brüt kâr:
1.40 USD (139 pips)
Brüt zarar:
-7.09 USD (709 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
594 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.80
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.20
Beklenen getiri:
-1.90 USD
Ortalama kâr:
0.70 USD
Ortalama zarar:
-7.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.09 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.69 USD
Maksimum:
7.09 USD (75.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOILm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOILm
|-6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOILm
|-570
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.15 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok