SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KHALED VIP1
Khaled Saleh Salem Binduhri

KHALED VIP1

Khaled Saleh Salem Binduhri
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
1.15 USD
En kötü işlem:
-7.09 USD
Brüt kâr:
1.40 USD (139 pips)
Brüt zarar:
-7.09 USD (709 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
594 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.80
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.20
Beklenen getiri:
-1.90 USD
Ortalama kâr:
0.70 USD
Ortalama zarar:
-7.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.09 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.69 USD
Maksimum:
7.09 USD (75.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOILm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOILm -6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOILm -570
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.15 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.04 15:52
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 1.75% of days out of the 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 15:52
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.75% of days out of the 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 15:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 594 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol