Bohong Wang

XM29150569

Bohong Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
135 (82.31%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (17.68%)
En iyi işlem:
19.38 USD
En kötü işlem:
-6.49 USD
Brüt kâr:
333.08 USD (31 952 pips)
Brüt zarar:
-84.42 USD (8 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (87.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.71 USD (47)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
44.97%
Maks. mevduat yükü:
17.03%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
164
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
16.10
Alış işlemleri:
71 (43.29%)
Satış işlemleri:
93 (56.71%)
Kâr faktörü:
3.95
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
2.47 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.70 USD (2)
Aylık büyüme:
58.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.44 USD (2.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.25% (15.44 USD)
Varlığa göre:
10.74% (71.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 164
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 249
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 24K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.38 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +87.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

浮亏小，高盈利。不马丁，不网格。全自动EA操作。合作加Q76762511
İnceleme yok
2025.12.04 14:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

