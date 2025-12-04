SinyallerBölümler
Aleksei Timoshkin

Talep

Aleksei Timoshkin
0 inceleme
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -39%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
157 (93.45%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (6.55%)
En iyi işlem:
3 415.63 RUB
En kötü işlem:
-10 945.08 RUB
Brüt kâr:
46 865.94 RUB (9 865 pips)
Brüt zarar:
-46 355.91 RUB (9 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (17 778.59 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
17 778.59 RUB (56)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
72.82%
Maks. mevduat yükü:
35.88%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
61 (36.31%)
Satış işlemleri:
107 (63.69%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
3.04 RUB
Ortalama kâr:
298.51 RUB
Ortalama zarar:
-4 214.17 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18 191.00 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-18 191.00 RUB (4)
Aylık büyüme:
-28.28%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 009.93 RUB
Maksimum:
35 339.54 RUB (85.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.12% (35 339.54 RUB)
Varlığa göre:
0.57% (878.23 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 589
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 415.63 RUB
En kötü işlem: -10 945 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17 778.59 RUB
Maksimum ardışık zarar: -18 191.00 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.04 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 13:43
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 11.6% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 12:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Talep
Ayda 30 USD
-39%
0
0
USD
155K
RUB
46
0%
168
93%
73%
1.01
3.04
RUB
63%
1:40
Kopyala

