Indrasaksamatuswantara

TacticalTrades

Indrasaksamatuswantara
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 62%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
35 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (32.69%)
En iyi işlem:
16.72 USD
En kötü işlem:
-14.89 USD
Brüt kâr:
144.26 USD (4 042 928 pips)
Brüt zarar:
-84.82 USD (2 731 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (41.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.52 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.37%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
43 (82.69%)
Satış işlemleri:
9 (17.31%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
-4.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-41.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.50 USD (9)
Aylık büyüme:
62.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.15 USD
Maksimum:
42.34 USD (28.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.63% (42.52 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 10
EURUSDb 10
#BTCUSDr 10
GBPUSDb 8
USA100 6
AUDUSDb 4
USA500 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 19
EURUSDb -6
#BTCUSDr 12
GBPUSDb -7
USA100 25
AUDUSDb 13
USA500 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 63K
EURUSDb -166
#BTCUSDr 1.2M
GBPUSDb -904
USA100 49K
AUDUSDb 330
USA500 1.1K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.72 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +41.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Tactical short term strategy for long term survivability 
İnceleme yok
2025.12.04 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
