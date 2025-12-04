- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
En iyi işlem:
1.28 EUR
En kötü işlem:
-33.90 EUR
Brüt kâr:
1.28 EUR (50 pips)
Brüt zarar:
-68.07 EUR (406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.28 EUR (1)
Sharpe oranı:
-1.04
Alım-satım etkinliği:
49.24%
Maks. mevduat yükü:
220.51%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.02
Beklenen getiri:
-16.70 EUR
Ortalama kâr:
1.28 EUR
Ortalama zarar:
-22.69 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-65.06 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-65.06 EUR (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.79 EUR
Maksimum:
66.79 EUR (66.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.13% (66.79 EUR)
Varlığa göre:
63.74% (64.38 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-78
|XAUUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-406
|XAUUSD
|50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.28 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -65.06 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 91
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 250
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 34
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 17
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-66%
0
0
USD
USD
31
EUR
EUR
1
0%
4
25%
49%
0.01
-16.70
EUR
EUR
66%
1:500