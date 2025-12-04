SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Amigo Pip Killer
Tamas Molnar

Amigo Pip Killer

Tamas Molnar
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -66%
RoboForex-Pro-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
En iyi işlem:
1.28 EUR
En kötü işlem:
-33.90 EUR
Brüt kâr:
1.28 EUR (50 pips)
Brüt zarar:
-68.07 EUR (406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.28 EUR (1)
Sharpe oranı:
-1.04
Alım-satım etkinliği:
49.24%
Maks. mevduat yükü:
220.51%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.02
Beklenen getiri:
-16.70 EUR
Ortalama kâr:
1.28 EUR
Ortalama zarar:
-22.69 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-65.06 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-65.06 EUR (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.79 EUR
Maksimum:
66.79 EUR (66.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.13% (66.79 EUR)
Varlığa göre:
63.74% (64.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3
XAUUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -78
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -406
XAUUSD 50
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.28 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -65.06 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Afterprime-Live AP
0.00 × 91
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
XMTrading-Real 250
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
OctaFX-Real6
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 21
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
OctaFX-Real9
0.00 × 6
OctaFX-Real10
0.00 × 1
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 2
OctaFX-Real3
0.00 × 8
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 7
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 34
XMGlobal-Real 13
0.00 × 3
XMTrading-Real 47
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 17
102 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.04 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 07:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 07:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 07:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Amigo Pip Killer
Ayda 35 USD
-66%
0
0
USD
31
EUR
1
0%
4
25%
49%
0.01
-16.70
EUR
66%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.