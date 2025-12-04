- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
357
Kârla kapanan işlemler:
214 (59.94%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (40.06%)
En iyi işlem:
13.80 USD
En kötü işlem:
-5.38 USD
Brüt kâr:
219.18 USD (9 468 pips)
Brüt zarar:
-141.55 USD (11 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.18 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
357
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
187 (52.38%)
Satış işlemleri:
170 (47.62%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
-0.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-20.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.83 USD (10)
Aylık büyüme:
16.42%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.67 USD
Maksimum:
32.83 USD (6.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.60% (32.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|78
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.80 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +13.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
