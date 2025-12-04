- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.18 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.28 USD (27 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.28 USD (2)
Sharpe oranı:
3.40
Alım-satım etkinliği:
27.22%
Maks. mevduat yükü:
24.27%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.14 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.31% (0.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDm
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDm
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.18 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Lets Grow together. Minimum balance $10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
10
USD
USD
1
100%
2
100%
27%
n/a
0.14
USD
USD
7%
1:500