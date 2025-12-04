- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
41 (78.84%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (21.15%)
En iyi işlem:
11.50 USD
En kötü işlem:
-73.53 USD
Brüt kâr:
81.03 USD (35 196 pips)
Brüt zarar:
-143.24 USD (54 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (29.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.26 USD (16)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
594 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
7 (13.46%)
Satış işlemleri:
45 (86.54%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-1.20 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-13.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-79.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.09 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.21 USD
Maksimum:
104.51 USD (196.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|49
|USOILm
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-58
|USOILm
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-19K
|USOILm
|-420
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.50 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Khaled VIP
