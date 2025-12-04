- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
311 (53.34%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (46.66%)
En iyi işlem:
20 544.48 USD
En kötü işlem:
-6 819.20 USD
Brüt kâr:
88 114.42 USD (205 306 pips)
Brüt zarar:
-54 829.49 USD (90 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (148.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30 530.75 USD (15)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
49.88%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
404 (69.30%)
Satış işlemleri:
179 (30.70%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
57.09 USD
Ortalama kâr:
283.33 USD
Ortalama zarar:
-201.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4 166.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 235.99 USD (3)
Aylık büyüme:
18.50%
Yıllık tahmin:
223.59%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 464.59 USD
Maksimum:
18 137.06 USD (12.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.54% (18 225.33 USD)
Varlığa göre:
5.30% (7 068.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|106
|GBPUSD
|71
|XAUUSD
|66
|EURGBP
|44
|SP500
|43
|USDCAD
|36
|EURJPY
|28
|USDJPY
|28
|AUS200
|23
|AUDJPY
|20
|NZDUSD
|17
|AUDCAD
|17
|EURCHF
|17
|AUDUSD
|10
|XTIUSD
|9
|AUDNZD
|9
|EURAUD
|8
|CHFJPY
|7
|CADCHF
|6
|CADJPY
|5
|STOXX50E
|2
|USDSGD
|2
|GBPCAD
|2
|USDNOK
|1
|EURSEK
|1
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|UK100
|1
|WS30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4.5K
|GBPUSD
|-4.1K
|XAUUSD
|44K
|EURGBP
|-2.4K
|SP500
|2.4K
|USDCAD
|-1K
|EURJPY
|535
|USDJPY
|-6.8K
|AUS200
|-3.2K
|AUDJPY
|18
|NZDUSD
|-160
|AUDCAD
|59
|EURCHF
|-1.1K
|AUDUSD
|-367
|XTIUSD
|-1.2K
|AUDNZD
|122
|EURAUD
|1.2K
|CHFJPY
|54
|CADCHF
|-239
|CADJPY
|908
|STOXX50E
|101
|USDSGD
|0
|GBPCAD
|-43
|USDNOK
|148
|EURSEK
|109
|GBPJPY
|39
|NZDJPY
|-54
|EURCAD
|65
|UK100
|-397
|WS30
|5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-3K
|XAUUSD
|94K
|EURGBP
|-731
|SP500
|7.3K
|USDCAD
|-157
|EURJPY
|-5K
|USDJPY
|3.5K
|AUS200
|-1.9K
|AUDJPY
|3.9K
|NZDUSD
|-248
|AUDCAD
|-152
|EURCHF
|-1.5K
|AUDUSD
|297
|XTIUSD
|-313
|AUDNZD
|1.5K
|EURAUD
|2.7K
|CHFJPY
|815
|CADCHF
|-367
|CADJPY
|3.2K
|STOXX50E
|331
|USDSGD
|-158
|GBPCAD
|-186
|USDNOK
|6K
|EURSEK
|3.8K
|GBPJPY
|110
|NZDJPY
|-268
|EURCAD
|310
|UK100
|-183
|WS30
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20 544.48 USD
En kötü işlem: -6 819 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +148.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 166.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.31 × 4614
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 433
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.14 × 179
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.29 × 7
|
VantageFXInternational-Live
|2.65 × 43
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
🚀 AI TRADER - AUTOMATED SYSTEM POWERED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE
💡 Description:
High-performance trading signal based on advanced artificial intelligence that operates in multiple markets. Our algorithm analyzes market data in real-time, identifies lucrative opportunities, and executes trades with precision.
✨ Key Features:
• AI-Powered Analysis: Machine learning algorithms that adapt to changing market conditions
• 24/7 Automated Trading: Operates without manual intervention across global markets
• Advanced Risk Management: Dynamically optimized stop-loss and take-profit levels
• Multi-Asset Trading: Forex, Cryptocurrencies, Indices
• Fast Execution: Minimal latency to maximize trading opportunities
• Verified Backtests: Results proven on historical data
📈 Advantages:
✓ Consistent performance across different market conditions
✓ Emotion-free trading decision-making
✓ Continuous monitoring without manual intervention
✓ Automatic risk diversification
✓ Precise and timely trading signals
🎯 Objective:
Provide access to a professional trading system that combines cutting-edge technology with proven strategies to maximize returns and minimize risks.
⚠️ Disclaimer:
All trading involves risk. Past results do not guarantee future results. Only invest what you can afford to lose.
📊 Account: Darwinex Live - 1:200 Leverage
Join our community of successful traders and start your journey toward financial independence!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
133K
USD
USD
14
61%
583
53%
100%
1.60
57.09
USD
USD
13%
1:200