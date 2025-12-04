SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sentinel AI
Simon Alex Rodriguez Saavedra

Sentinel AI

Simon Alex Rodriguez Saavedra
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
311 (53.34%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (46.66%)
En iyi işlem:
20 544.48 USD
En kötü işlem:
-6 819.20 USD
Brüt kâr:
88 114.42 USD (205 306 pips)
Brüt zarar:
-54 829.49 USD (90 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (148.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30 530.75 USD (15)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
49.88%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
404 (69.30%)
Satış işlemleri:
179 (30.70%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
57.09 USD
Ortalama kâr:
283.33 USD
Ortalama zarar:
-201.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4 166.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 235.99 USD (3)
Aylık büyüme:
18.50%
Yıllık tahmin:
223.59%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 464.59 USD
Maksimum:
18 137.06 USD (12.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.54% (18 225.33 USD)
Varlığa göre:
5.30% (7 068.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 106
GBPUSD 71
XAUUSD 66
EURGBP 44
SP500 43
USDCAD 36
EURJPY 28
USDJPY 28
AUS200 23
AUDJPY 20
NZDUSD 17
AUDCAD 17
EURCHF 17
AUDUSD 10
XTIUSD 9
AUDNZD 9
EURAUD 8
CHFJPY 7
CADCHF 6
CADJPY 5
STOXX50E 2
USDSGD 2
GBPCAD 2
USDNOK 1
EURSEK 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
UK100 1
WS30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.5K
GBPUSD -4.1K
XAUUSD 44K
EURGBP -2.4K
SP500 2.4K
USDCAD -1K
EURJPY 535
USDJPY -6.8K
AUS200 -3.2K
AUDJPY 18
NZDUSD -160
AUDCAD 59
EURCHF -1.1K
AUDUSD -367
XTIUSD -1.2K
AUDNZD 122
EURAUD 1.2K
CHFJPY 54
CADCHF -239
CADJPY 908
STOXX50E 101
USDSGD 0
GBPCAD -43
USDNOK 148
EURSEK 109
GBPJPY 39
NZDJPY -54
EURCAD 65
UK100 -397
WS30 5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD -3K
XAUUSD 94K
EURGBP -731
SP500 7.3K
USDCAD -157
EURJPY -5K
USDJPY 3.5K
AUS200 -1.9K
AUDJPY 3.9K
NZDUSD -248
AUDCAD -152
EURCHF -1.5K
AUDUSD 297
XTIUSD -313
AUDNZD 1.5K
EURAUD 2.7K
CHFJPY 815
CADCHF -367
CADJPY 3.2K
STOXX50E 331
USDSGD -158
GBPCAD -186
USDNOK 6K
EURSEK 3.8K
GBPJPY 110
NZDJPY -268
EURCAD 310
UK100 -183
WS30 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 544.48 USD
En kötü işlem: -6 819 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +148.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 166.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 4614
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 433
Pepperstone-MT5-Live01
1.14 × 179
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
18 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
🚀 AI TRADER - AUTOMATED SYSTEM POWERED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

💡 Description:
High-performance trading signal based on advanced artificial intelligence that operates in multiple markets. Our algorithm analyzes market data in real-time, identifies lucrative opportunities, and executes trades with precision.

✨ Key Features:
• AI-Powered Analysis: Machine learning algorithms that adapt to changing market conditions
• 24/7 Automated Trading: Operates without manual intervention across global markets
• Advanced Risk Management: Dynamically optimized stop-loss and take-profit levels
• Multi-Asset Trading: Forex, Cryptocurrencies, Indices
• Fast Execution: Minimal latency to maximize trading opportunities
• Verified Backtests: Results proven on historical data

📈 Advantages:
✓ Consistent performance across different market conditions
✓ Emotion-free trading decision-making
✓ Continuous monitoring without manual intervention
✓ Automatic risk diversification
✓ Precise and timely trading signals

🎯 Objective:
Provide access to a professional trading system that combines cutting-edge technology with proven strategies to maximize returns and minimize risks.

⚠️ Disclaimer:
All trading involves risk. Past results do not guarantee future results. Only invest what you can afford to lose.

📊 Account: Darwinex Live - 1:200 Leverage

Join our community of successful traders and start your journey toward financial independence!
İnceleme yok
2025.12.04 05:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sentinel AI
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
133K
USD
14
61%
583
53%
100%
1.60
57.09
USD
13%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.