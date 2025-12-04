SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Loss recovery investment
Bashir Ahmad

Loss recovery investment

Bashir Ahmad
0 inceleme
Güvenilirlik
223 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -100%
FBS-Real-12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
138 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (25.00%)
En iyi işlem:
655.08 USD
En kötü işlem:
-40 062.12 USD
Brüt kâr:
6 461.58 USD (1 291 027 pips)
Brüt zarar:
-40 514.56 USD (1 445 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (4 402.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 402.28 USD (35)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
48.50%
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
108 (58.70%)
Satış işlemleri:
76 (41.30%)
Kâr faktörü:
0.16
Beklenen getiri:
-185.07 USD
Ortalama kâr:
46.82 USD
Ortalama zarar:
-880.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-109.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40 062.12 USD (1)
Aylık büyüme:
7.58%
Yıllık tahmin:
92.03%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34 481.42 USD
Maksimum:
40 062.12 USD (378.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (40 062.12 USD)
Varlığa göre:
0.25% (13.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 116
archived 41
BTCUSD 20
AUDCAD 4
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 297
archived -34K
BTCUSD -17
AUDCAD 77
GBPUSD -52
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
archived 0
BTCUSD -170K
AUDCAD 2K
GBPUSD -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +655.08 USD
En kötü işlem: -40 062 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 402.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCC1-Live
0.00 × 53
Exness-Real17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 14
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 9
Axi-US16-Live
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 22
FBS-Real-13
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 2
Exness-Real8
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.08 × 24
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 458
101 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.04 06:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 05:38
Trading operations on the account were performed for only 67 days. This comprises 4.33% of days out of the 1547 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
80% of trades performed within 29 days. This comprises 1.87% of days out of the 1547 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Loss recovery investment
Ayda 999 USD
-100%
0
0
USD
5.4K
USD
223
72%
184
75%
49%
0.15
-185.07
USD
100%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.