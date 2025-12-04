- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
138 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (25.00%)
En iyi işlem:
655.08 USD
En kötü işlem:
-40 062.12 USD
Brüt kâr:
6 461.58 USD (1 291 027 pips)
Brüt zarar:
-40 514.56 USD (1 445 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (4 402.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 402.28 USD (35)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
48.50%
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
108 (58.70%)
Satış işlemleri:
76 (41.30%)
Kâr faktörü:
0.16
Beklenen getiri:
-185.07 USD
Ortalama kâr:
46.82 USD
Ortalama zarar:
-880.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-109.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40 062.12 USD (1)
Aylık büyüme:
7.58%
Yıllık tahmin:
92.03%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34 481.42 USD
Maksimum:
40 062.12 USD (378.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (40 062.12 USD)
Varlığa göre:
0.25% (13.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|archived
|41
|BTCUSD
|20
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|297
|archived
|-34K
|BTCUSD
|-17
|AUDCAD
|77
|GBPUSD
|-52
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|archived
|0
|BTCUSD
|-170K
|AUDCAD
|2K
|GBPUSD
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +655.08 USD
En kötü işlem: -40 062 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 402.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 53
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 14
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 9
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 22
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 2
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 458
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-100%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
223
72%
184
75%
49%
0.15
-185.07
USD
USD
100%
1:500