İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
265 (75.93%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (24.07%)
En iyi işlem:
12 435.72 USD
En kötü işlem:
-572.25 USD
Brüt kâr:
114 547.73 USD (91 023 pips)
Brüt zarar:
-4 262.72 USD (62 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (106 758.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106 758.84 USD (17)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
65.42%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
117.61
Alış işlemleri:
189 (54.15%)
Satış işlemleri:
160 (45.85%)
Kâr faktörü:
26.87
Beklenen getiri:
316.00 USD
Ortalama kâr:
432.26 USD
Ortalama zarar:
-50.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-423.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-924.50 USD (3)
Aylık büyüme:
0.98%
Yıllık tahmin:
11.84%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
937.70 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (937.70 USD)
Varlığa göre:
0.02% (59.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|334
|archived
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.5K
|archived
|107K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 435.72 USD
En kötü işlem: -572 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +106 758.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -423.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 639 USD
92%
0
0
USD
USD
251K
USD
USD
71
95%
349
75%
65%
26.87
316.00
USD
USD
0%
1:500