Bashir Ahmad

Gold PAMM investment

Bashir Ahmad
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 639 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 92%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
265 (75.93%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (24.07%)
En iyi işlem:
12 435.72 USD
En kötü işlem:
-572.25 USD
Brüt kâr:
114 547.73 USD (91 023 pips)
Brüt zarar:
-4 262.72 USD (62 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (106 758.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106 758.84 USD (17)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
65.42%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
117.61
Alış işlemleri:
189 (54.15%)
Satış işlemleri:
160 (45.85%)
Kâr faktörü:
26.87
Beklenen getiri:
316.00 USD
Ortalama kâr:
432.26 USD
Ortalama zarar:
-50.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-423.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-924.50 USD (3)
Aylık büyüme:
0.98%
Yıllık tahmin:
11.84%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
937.70 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (937.70 USD)
Varlığa göre:
0.02% (59.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 334
archived 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.5K
archived 107K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 435.72 USD
En kötü işlem: -572 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +106 758.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -423.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.04 05:38
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 7.55% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.06% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.