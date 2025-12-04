SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Btc Scalp
Duc Thao Nguyen

Gold Btc Scalp

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 298%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
331 (70.87%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (29.12%)
En iyi işlem:
50.08 USD
En kötü işlem:
-14.88 USD
Brüt kâr:
1 202.38 USD (6 115 801 pips)
Brüt zarar:
-518.53 USD (2 041 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
182 (326.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.90 USD (182)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
468
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.68
Alış işlemleri:
180 (38.54%)
Satış işlemleri:
287 (61.46%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-3.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-114.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.06 USD (10)
Aylık büyüme:
297.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
146.06 USD (16.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.15% (146.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 258
XAUUSD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 381
XAUUSD 303
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.8M
XAUUSD 266K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.08 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 182
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +326.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
65 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
TP or Sl
İnceleme yok
2025.12.04 06:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Btc Scalp
Ayda 33 USD
298%
0
0
USD
564
USD
1
0%
467
70%
100%
2.31
1.46
USD
23%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.