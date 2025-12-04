- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
331 (70.87%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (29.12%)
En iyi işlem:
50.08 USD
En kötü işlem:
-14.88 USD
Brüt kâr:
1 202.38 USD (6 115 801 pips)
Brüt zarar:
-518.53 USD (2 041 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
182 (326.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.90 USD (182)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
468
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.68
Alış işlemleri:
180 (38.54%)
Satış işlemleri:
287 (61.46%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-3.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-114.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.06 USD (10)
Aylık büyüme:
297.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
146.06 USD (16.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.15% (146.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|258
|XAUUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|381
|XAUUSD
|303
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|3.8M
|XAUUSD
|266K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.08 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 182
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +326.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
TP or Sl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
298%
0
0
USD
USD
564
USD
USD
1
0%
467
70%
100%
2.31
1.46
USD
USD
23%
1:200