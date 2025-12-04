- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 353
Kârla kapanan işlemler:
1 016 (75.09%)
Zararla kapanan işlemler:
337 (24.91%)
En iyi işlem:
440.44 USD
En kötü işlem:
-47.52 USD
Brüt kâr:
4 308.52 USD (313 014 pips)
Brüt zarar:
-1 991.44 USD (198 595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (73.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 260.48 USD (11)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
89.93%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
648
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.85
Alış işlemleri:
682 (50.41%)
Satış işlemleri:
671 (49.59%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
4.24 USD
Ortalama zarar:
-5.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-601.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-601.08 USD (27)
Aylık büyüme:
11.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
95.21 USD
Maksimum:
601.08 USD (2.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.91% (601.08 USD)
Varlığa göre:
0.90% (199.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1353
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|114K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +440.44 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +73.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -601.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaFusionGroup-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
目前Caius提供三套策略服务，XAUUSD两套和BTCUSD一套。
【 XAUUSD 】分为美金账户和美分账户，≥20000美金使用美金账户策略，≤20000美金使用美分账户策略。所以小资金客户需选择支持美分账户平台进行服务，大资金客户可忽略。
【 BTCUSD 】仅提供美金账户服务，资金量不得小于3000美金。
不同的币种，不同的平台，不同的账户，不同的资金量，表现出的策略运行状态会略有差异，所以建议使用大平台执行策略运行，如：EC,EX,TMGM,MEGA等。
【开户链接】https://crmuser.mega-fusion.com/regist-real?invitid=7731OC-UBPES24311
