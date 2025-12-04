SinyallerBölümler
Clifton Creath

Ultimate Extractor

Clifton Creath
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
OxSecurities-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
475 (81.33%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (18.66%)
En iyi işlem:
188.40 USD
En kötü işlem:
-204.75 USD
Brüt kâr:
12 188.22 USD (213 178 pips)
Brüt zarar:
-4 913.31 USD (116 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (688.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
767.85 USD (22)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.32%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
132
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
16.43
Alış işlemleri:
417 (71.40%)
Satış işlemleri:
167 (28.60%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
12.46 USD
Ortalama kâr:
25.66 USD
Ortalama zarar:
-45.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-290.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-409.01 USD (3)
Aylık büyüme:
73.72%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
380.74 USD
Maksimum:
442.82 USD (8.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.71% (438.69 USD)
Varlığa göre:
12.84% (2 199.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.PRO 400
GBPUSD.PRO 96
AUDCAD.PRO 40
EURAUD.PRO 19
EURUSD.PRO 15
USDCAD.PRO 10
AUDUSD.PRO 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.PRO 4.9K
GBPUSD.PRO 600
AUDCAD.PRO 1.4K
EURAUD.PRO 387
EURUSD.PRO -82
USDCAD.PRO 82
AUDUSD.PRO 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.PRO 87K
GBPUSD.PRO 3.7K
AUDCAD.PRO 3.8K
EURAUD.PRO 2.9K
EURUSD.PRO -1K
USDCAD.PRO 664
AUDUSD.PRO 312
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +188.40 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +688.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
İnceleme yok
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ultimate Extractor
Ayda 100 USD
75%
0
0
USD
17K
USD
6
91%
584
81%
100%
2.48
12.46
USD
13%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.