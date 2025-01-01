SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Gold Reaper New V2 2
Büyüme
129%
Aboneler
15
Haftalar
57
İşlemler
553
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.16
Maks. düşüş
17%
Golden Nuggets
Büyüme
756%
Aboneler
44
Haftalar
29
İşlemler
666
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.68
Maks. düşüş
21%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
543%
Aboneler
17
Haftalar
129
İşlemler
1241
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
541%
Aboneler
19
Haftalar
85
İşlemler
621
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 684%
Aboneler
11
Haftalar
157
İşlemler
609
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.98
Maks. düşüş
31%
OnlyUJ
Büyüme
258%
Aboneler
13
Haftalar
73
İşlemler
443
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.36
Maks. düşüş
17%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 616%
Aboneler
101
Haftalar
51
İşlemler
1598
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.87
Maks. düşüş
33%
NoPain MT5
Büyüme
1 626%
Aboneler
81
Haftalar
213
İşlemler
5526
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Daily Gold Sniper
Büyüme
635%
Aboneler
24
Haftalar
45
İşlemler
142
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.19
Maks. düşüş
34%
Deux ex machina
Büyüme
5 202%
Aboneler
3
Haftalar
238
İşlemler
1463
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%

