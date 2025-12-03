Bem-vindo(a). Este sinal replica a estratégia RedCandleBuy desenvolvida por Filipe Lima.

Resumo: EA que abre apenas posições BUY no XAUUSD. Abre até N posições por vela vermelha que exceda X pontos, sem SL/TP fixos; todas as posições são geridas por um trailing stop centralizado para proteger lucros e reduzir drawdown. Ideal para contas com alavancagem moderada.

Diferenciais:

Estratégia registrada e testada em conta real.

Gestão automática de trailing stop (fecha todas as posições quando o trailing é atingido).

Modo hedge opcional (configuração do EA).

Regras claras de lotagem e limite máximo de ordens.

Recomendado para assinantes:

Conta com margem suficiente (recomendado > 0.5% do capital por ordem).

Preferível usar um VPS para evitar desconexões.

Como copiar: após subscrever, configure o multiplicador de lote conforme o seu apetite de risco. Não use alavancagem excessiva.

Aviso de risco: Trading envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Ao subscrever aceita os riscos inerentes.