Filipe Pereira De Lima

RedCandle XAU Scalper

Filipe Pereira De Lima
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 104%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
744
Kârla kapanan işlemler:
679 (91.26%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (8.74%)
En iyi işlem:
2 254.60 EUR
En kötü işlem:
-2 585.40 EUR
Brüt kâr:
8 476.21 EUR (172 712 pips)
Brüt zarar:
-6 129.95 EUR (140 771 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
226 (845.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 498.23 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
375
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
407 (54.70%)
Satış işlemleri:
337 (45.30%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
3.15 EUR
Ortalama kâr:
12.48 EUR
Ortalama zarar:
-94.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-260.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 509.91 EUR (2)
Aylık büyüme:
103.50%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3 509.91 EUR (48.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.74% (3 509.91 EUR)
Varlığa göre:
8.15% (397.15 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 743
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
EURUSD 2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 254.60 EUR
En kötü işlem: -2 585 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +845.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -260.23 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 6
Tickmill-Live
1.36 × 11
Bem-vindo(a). Este sinal replica a estratégia RedCandleBuy desenvolvida por Filipe Lima.

Resumo: EA que abre apenas posições BUY no XAUUSD. Abre até N posições por vela vermelha que exceda X pontos, sem SL/TP fixos; todas as posições são geridas por um trailing stop centralizado para proteger lucros e reduzir drawdown. Ideal para contas com alavancagem moderada.

Diferenciais:

  • Estratégia registrada e testada em conta real.

  • Gestão automática de trailing stop (fecha todas as posições quando o trailing é atingido).

  • Modo hedge opcional (configuração do EA).

  • Regras claras de lotagem e limite máximo de ordens.

Recomendado para assinantes:

  • Conta com margem suficiente (recomendado > 0.5% do capital por ordem).

  • Preferível usar um VPS para evitar desconexões.

Como copiar: após subscrever, configure o multiplicador de lote conforme o seu apetite de risco. Não use alavancagem excessiva.

Aviso de risco: Trading envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Ao subscrever aceita os riscos inerentes.


İnceleme yok
2025.12.03 23:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 23:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
