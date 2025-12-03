SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Abid to the moon
Abid Renata Fadri Geovanni

Abid to the moon

Abid Renata Fadri Geovanni
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 127%
HFMarketsGlobal-Live8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 109
Kârla kapanan işlemler:
3 544 (58.01%)
Zararla kapanan işlemler:
2 565 (41.99%)
En iyi işlem:
46 717 800.75 IDR
En kötü işlem:
-29 016 814.94 IDR
Brüt kâr:
6 029 945 235.74 IDR (22 137 448 pips)
Brüt zarar:
-2 766 039 542.01 IDR (76 938 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1028 (214 151 585.45 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 571 046 128.75 IDR (163)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
1488
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
2 542 (41.61%)
Satış işlemleri:
3 567 (58.39%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
534 278.23 IDR
Ortalama kâr:
1 701 451.82 IDR
Ortalama zarar:
-1 078 377.99 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
274 (-90 379 923.64 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-644 127 036.65 IDR (156)
Aylık büyüme:
2 175.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399 030.83 IDR
Maksimum:
1 282 355 713.87 IDR (39.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.56% (163 734 095.37 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 5993
#BTCUSDr 76
#ETHUSDr 40
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 339K
#BTCUSDr -2.1K
#ETHUSDr -8.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 220K
#BTCUSDr -52M
#ETHUSDr -2.5M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46 717 800.75 IDR
En kötü işlem: -29 016 815 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 163
Maksimum ardışık kayıp: 156
Maksimum ardışık kâr: +214 151 585.45 IDR
Maksimum ardışık zarar: -90 379 923.64 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.03 21:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 21:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 21:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
