Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
6 109
Kârla kapanan işlemler:
3 544 (58.01%)
Zararla kapanan işlemler:
2 565 (41.99%)
En iyi işlem:
46 717 800.75 IDR
En kötü işlem:
-29 016 814.94 IDR
Brüt kâr:
6 029 945 235.74 IDR (22 137 448 pips)
Brüt zarar:
-2 766 039 542.01 IDR (76 938 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1028 (214 151 585.45 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 571 046 128.75 IDR (163)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
1488
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
2 542 (41.61%)
Satış işlemleri:
3 567 (58.39%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
534 278.23 IDR
Ortalama kâr:
1 701 451.82 IDR
Ortalama zarar:
-1 078 377.99 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
274 (-90 379 923.64 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-644 127 036.65 IDR (156)
Aylık büyüme:
2 175.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
399 030.83 IDR
Maksimum:
1 282 355 713.87 IDR (39.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.56% (163 734 095.37 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5993
|#BTCUSDr
|76
|#ETHUSDr
|40
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|339K
|#BTCUSDr
|-2.1K
|#ETHUSDr
|-8.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|220K
|#BTCUSDr
|-52M
|#ETHUSDr
|-2.5M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
En iyi işlem: +46 717 800.75 IDR
En kötü işlem: -29 016 815 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 163
Maksimum ardışık kayıp: 156
Maksimum ardışık kâr: +214 151 585.45 IDR
Maksimum ardışık zarar: -90 379 923.64 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
