SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KingNkinG
Ahmad Ridwansyah

KingNkinG

Ahmad Ridwansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
Exness-MT5Real8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
21 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
101 557.10 IDR
En kötü işlem:
0.00 IDR
Brüt kâr:
705 816.41 IDR (32 640 pips)
Brüt zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kazanç:
21 (705 816.41 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
705 816.41 IDR (21)
Sharpe oranı:
1.40
Alım-satım etkinliği:
72.05%
Maks. mevduat yükü:
11.68%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
20 (95.24%)
Satış işlemleri:
1 (4.76%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
33 610.31 IDR
Ortalama kâr:
33 610.31 IDR
Ortalama zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 IDR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
0.00 IDR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
2.16% (78 846.83 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101 557.10 IDR
En kötü işlem: -0 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +705 816.41 IDR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SNR AND SND
TARGET PROFIT 1-5%
TRADE IN START 01:00
İnceleme yok
2025.12.03 21:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.03 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KingNkinG
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
556K
IDR
1
0%
21
100%
72%
n/a
33 610.31
IDR
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.