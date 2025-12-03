- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
21 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
101 557.10 IDR
En kötü işlem:
0.00 IDR
Brüt kâr:
705 816.41 IDR (32 640 pips)
Brüt zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kazanç:
21 (705 816.41 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
705 816.41 IDR (21)
Sharpe oranı:
1.40
Alım-satım etkinliği:
72.05%
Maks. mevduat yükü:
11.68%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
20 (95.24%)
Satış işlemleri:
1 (4.76%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
33 610.31 IDR
Ortalama kâr:
33 610.31 IDR
Ortalama zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 IDR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
0.00 IDR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
2.16% (78 846.83 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101 557.10 IDR
En kötü işlem: -0 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +705 816.41 IDR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
SNR AND SND
TARGET PROFIT 1-5%
TRADE IN START 01:00
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
USD
556K
IDR
IDR
1
0%
21
100%
72%
n/a
33 610.31
IDR
IDR
2%
1:500