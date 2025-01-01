SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, Artur Puhn sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

OnlyUJ
Büyüme
250%
Aboneler
13
Haftalar
72
İşlemler
442
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.35
Maks. düşüş
17%
NoPain MT5
Büyüme
1 626%
Aboneler
82
Haftalar
213
İşlemler
5526
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Deux ex machina
Büyüme
5 202%
Aboneler
3
Haftalar
238
İşlemler
1463
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
Golden Nuggets
Büyüme
756%
Aboneler
44
Haftalar
29
İşlemler
666
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.68
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 616%
Aboneler
100
Haftalar
51
İşlemler
1598
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.87
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
541%
Aboneler
19
Haftalar
85
İşlemler
621
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
129%
Aboneler
15
Haftalar
57
İşlemler
553
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.16
Maks. düşüş
17%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 684%
Aboneler
11
Haftalar
157
İşlemler
609
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.98
Maks. düşüş
31%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
543%
Aboneler
17
Haftalar
129
İşlemler
1241
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
635%
Aboneler
24
Haftalar
45
İşlemler
142
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.19
Maks. düşüş
34%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.