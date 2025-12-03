- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
3.32 USD
En kötü işlem:
-3.68 USD
Brüt kâr:
5.35 USD (534 pips)
Brüt zarar:
-3.68 USD (368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (3.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.32 USD (1)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
10.58%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.68 USD (1)
Aylık büyüme:
0.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.65 USD
Maksimum:
3.68 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (3.68 USD)
Varlığa göre:
0.93% (1.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|166
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.32 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Scalping Gold
Monthly Target 10%
İnceleme yok