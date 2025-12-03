SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalping Monterosa
Vaij Begalli

Scalping Monterosa

Vaij Begalli
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FxPro-MT5
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
3.32 USD
En kötü işlem:
-3.68 USD
Brüt kâr:
5.35 USD (534 pips)
Brüt zarar:
-3.68 USD (368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (3.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.32 USD (1)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
10.58%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.68 USD (1)
Aylık büyüme:
0.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.65 USD
Maksimum:
3.68 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (3.68 USD)
Varlığa göre:
0.93% (1.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 166
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.32 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalping Gold

Monthly Target 10%

İnceleme yok
2025.12.03 19:11
Share of trading days is too low
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol