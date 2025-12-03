SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ziam 01
Fauzan Ziam Maududi

Ziam 01

Fauzan Ziam Maududi
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
FxPro.com-Real07
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
19 (95.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.00%)
En iyi işlem:
2.57 USD
En kötü işlem:
-81.45 USD
Brüt kâr:
35.39 USD (4 621 pips)
Brüt zarar:
-81.45 USD (8 144 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (32.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.59 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
292 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
10 (50.00%)
Satış işlemleri:
10 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-2.30 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-81.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-81.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.45 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.86 USD
Maksimum:
81.45 USD (98.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 17
#US100_H25 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -49
#US100_H25 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -4.8K
#US100_H25 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.57 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.03 17:02
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 7.69% of days out of the 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 292 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol