- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
118 (49.57%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (50.42%)
En iyi işlem:
37.81 USD
En kötü işlem:
-36.02 USD
Brüt kâr:
899.41 USD (84 412 pips)
Brüt zarar:
-933.99 USD (81 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (35.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.48 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
152 (63.87%)
Satış işlemleri:
86 (36.13%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
7.62 USD
Ortalama zarar:
-7.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-65.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.00 USD (6)
Aylık büyüme:
-99.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.69 USD
Maksimum:
262.68 USD (85.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (151.81 USD)
Varlığa göre:
0.14% (0.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|232
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-28
|EURGBP
|-2
|USDJPY
|-9
|AUDUSD
|5
|GBPUSD
|-3
|USDCAD
|0
|USDCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.6K
|EURGBP
|-113
|USDJPY
|-1.3K
|AUDUSD
|480
|GBPUSD
|-305
|USDCAD
|76
|USDCHF
|165
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.81 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +35.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 5
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Trading Plan
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-100%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
9
0%
238
49%
100%
0.96
-0.15
USD
USD
100%
1:200