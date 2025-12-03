- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
63 (66.31%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (33.68%)
En iyi işlem:
21 866.00 JPY
En kötü işlem:
-10 710.00 JPY
Brüt kâr:
141 908.00 JPY (44 329 pips)
Brüt zarar:
-55 725.00 JPY (16 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (13 861.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
22 084.00 JPY (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.58%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.62
Alış işlemleri:
43 (45.26%)
Satış işlemleri:
52 (54.74%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
907.19 JPY
Ortalama kâr:
2 252.51 JPY
Ortalama zarar:
-1 741.41 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4 543.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-10 710.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
22.33%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 547.00 JPY
Maksimum:
15 331.00 JPY (10.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
2.97% (5 054.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|XAUUSD
|19
|CN50
|17
|USDX
|8
|VIX
|6
|XAGUSD
|3
|EURUSD
|2
|CNHJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|147
|XAUUSD
|390
|CN50
|181
|USDX
|-31
|VIX
|-19
|XAGUSD
|19
|EURUSD
|40
|CNHJPY
|4
|XTIUSD
|23
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|14K
|CN50
|15K
|USDX
|-2.4K
|VIX
|32
|XAGUSD
|141
|EURUSD
|59
|CNHJPY
|152
|XTIUSD
|179
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21 866.00 JPY
En kötü işlem: -10 710 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13 861.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -4 543.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
170K
JPY
JPY
65
0%
95
66%
100%
2.54
907.19
JPY
JPY
3%
1:500