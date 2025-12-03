SinyallerBölümler
Bin Shao

SunriseForex

Bin Shao
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
63 (66.31%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (33.68%)
En iyi işlem:
21 866.00 JPY
En kötü işlem:
-10 710.00 JPY
Brüt kâr:
141 908.00 JPY (44 329 pips)
Brüt zarar:
-55 725.00 JPY (16 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (13 861.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
22 084.00 JPY (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.58%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.62
Alış işlemleri:
43 (45.26%)
Satış işlemleri:
52 (54.74%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
907.19 JPY
Ortalama kâr:
2 252.51 JPY
Ortalama zarar:
-1 741.41 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4 543.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-10 710.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
22.33%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 547.00 JPY
Maksimum:
15 331.00 JPY (10.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
2.97% (5 054.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 38
XAUUSD 19
CN50 17
USDX 8
VIX 6
XAGUSD 3
EURUSD 2
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 147
XAUUSD 390
CN50 181
USDX -31
VIX -19
XAGUSD 19
EURUSD 40
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.1K
XAUUSD 14K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
XAGUSD 141
EURUSD 59
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21 866.00 JPY
En kötü işlem: -10 710 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13 861.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -4 543.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
İnceleme yok
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
