Onur Erkan Yildiz

ONR CORRELATION MASTER

Onur Erkan Yildiz
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (72.73%)
En iyi işlem:
5.35 USD
En kötü işlem:
-7.97 USD
Brüt kâr:
17.08 USD (492 pips)
Brüt zarar:
-36.14 USD (424 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.35 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.21%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
11 (50.00%)
Satış işlemleri:
11 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-0.87 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-25.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.57 USD (9)
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.06 USD
Maksimum:
29.32 USD (2.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (28.35 USD)
Varlığa göre:
3.36% (103.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6
GBPUSD 6
GBPJPY 3
EURJPY 3
NZDUSD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -15
GBPUSD -3
GBPJPY 3
EURJPY -7
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
USDCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -103
GBPUSD 20
GBPJPY 185
EURJPY -104
NZDUSD 25
AUDUSD -13
USDCAD -15
USDCHF 73
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.35 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
RoboForex-ECN
0.59 × 3502
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.10 × 500
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 519
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 1500
51 daha fazla...
RESMİ PERFORMANS HESABI (2.000$ REEL) Bu hesap, sistemlerimizin her bakiye seviyesinde nasıl çalıştığını şeffafça göstermek amacıyla bilinçli olarak 2.000$ ile başlatılmıştır. Portföy Dağılımı:



İnceleme yok
2025.12.03 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ONR CORRELATION MASTER
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
3.1K
USD
1
27%
22
27%
100%
0.47
-0.87
USD
3%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.