- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (72.73%)
En iyi işlem:
5.35 USD
En kötü işlem:
-7.97 USD
Brüt kâr:
17.08 USD (492 pips)
Brüt zarar:
-36.14 USD (424 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.35 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.21%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
11 (50.00%)
Satış işlemleri:
11 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-0.87 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-25.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.57 USD (9)
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.06 USD
Maksimum:
29.32 USD (2.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (28.35 USD)
Varlığa göre:
3.36% (103.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-15
|GBPUSD
|-3
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|-7
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-103
|GBPUSD
|20
|GBPJPY
|185
|EURJPY
|-104
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|-13
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.35 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3502
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.10 × 500
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 519
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 1500
RESMİ PERFORMANS HESABI (2.000$ REEL) Bu hesap, sistemlerimizin her bakiye seviyesinde nasıl çalıştığını şeffafça göstermek amacıyla bilinçli olarak 2.000$ ile başlatılmıştır. Portföy Dağılımı:
-
%100 ONR CORRELATION MASTER: İstatistiksel Arbitraj (Ana Kazanç)
👉 AYNI SONUÇLARI ALMAK İÇİN ROBOTU İNDİRİN: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
