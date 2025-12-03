- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.74 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.08 USD (208 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.08 USD (4)
Sharpe oranı:
2.32
Alım-satım etkinliği:
64.37%
Maks. mevduat yükü:
57.52%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.12% (5.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.74 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
InstaForex-UK.com
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 11
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 7
|
JustForex-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
IronFX-Real8
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 5
|
Activtrades-5
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.06 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.10 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.11 × 166
|
ICMarketsSC-Live15
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live02
|0.17 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
4%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
1
100%
4
100%
64%
n/a
0.52
USD
USD
11%
1:500