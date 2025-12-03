- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
0.88 USD
En kötü işlem:
-4.11 USD
Brüt kâr:
4.52 USD (447 pips)
Brüt zarar:
-18.75 USD (1 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.01 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.38
Alım-satım etkinliği:
87.55%
Maks. mevduat yükü:
12.92%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
8 (32.00%)
Satış işlemleri:
17 (68.00%)
Kâr faktörü:
0.24
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
0.24 USD
Ortalama zarar:
-3.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.81 USD (5)
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.16 USD
Maksimum:
18.17 USD (1.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.81% (18.17 USD)
Varlığa göre:
20.36% (200.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|6
|XAUCHF
|5
|XAUUSD
|5
|XAUGBP
|5
|XAUJPY
|2
|XAUAUD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUEUR
|-3
|XAUCHF
|-3
|XAUUSD
|-2
|XAUGBP
|-3
|XAUJPY
|-2
|XAUAUD
|-1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUEUR
|-241
|XAUCHF
|-280
|XAUUSD
|-194
|XAUGBP
|-227
|XAUJPY
|-285
|XAUAUD
|-185
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.88 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.88 × 17
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29535
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Gold Scalper M5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
986
USD
USD
1
80%
25
76%
88%
0.24
-0.57
USD
USD
20%
1:500