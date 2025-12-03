SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Scalper
Natasha Diedericks

Gold Scalper

Natasha Diedericks
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
0.88 USD
En kötü işlem:
-4.11 USD
Brüt kâr:
4.52 USD (447 pips)
Brüt zarar:
-18.75 USD (1 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.01 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.38
Alım-satım etkinliği:
87.55%
Maks. mevduat yükü:
12.92%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
8 (32.00%)
Satış işlemleri:
17 (68.00%)
Kâr faktörü:
0.24
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
0.24 USD
Ortalama zarar:
-3.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.81 USD (5)
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.16 USD
Maksimum:
18.17 USD (1.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.81% (18.17 USD)
Varlığa göre:
20.36% (200.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUEUR 6
XAUCHF 5
XAUUSD 5
XAUGBP 5
XAUJPY 2
XAUAUD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUEUR -3
XAUCHF -3
XAUUSD -2
XAUGBP -3
XAUJPY -2
XAUAUD -1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUEUR -241
XAUCHF -280
XAUUSD -194
XAUGBP -227
XAUJPY -285
XAUAUD -185
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.88 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.88 × 17
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29535
Exness-MT5Real
2.68 × 98
90 daha fazla...
Gold Scalper M5
İnceleme yok
2025.12.03 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
