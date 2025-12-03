SinyallerBölümler
Josselmo Quinino Bezerra

MultiBest

Josselmo Quinino Bezerra
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
562
Kârla kapanan işlemler:
513 (91.28%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (8.72%)
En iyi işlem:
147.67 USD
En kötü işlem:
-250.34 USD
Brüt kâr:
2 313.14 USD (42 653 pips)
Brüt zarar:
-2 308.26 USD (62 994 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
174 (534.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
657.52 USD (54)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
50.81%
En son işlem:
0 dakika önce
Hafta başına işlemler:
589
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
398 (70.82%)
Satış işlemleri:
164 (29.18%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
4.51 USD
Ortalama zarar:
-47.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-334.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-488.52 USD (2)
Aylık büyüme:
0.03%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
560.74 USD
Maksimum:
1 056.32 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (1 056.93 USD)
Varlığa göre:
3.21% (3 211.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 188
NDX 185
WS30 154
SP500 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -309
NDX 251
WS30 67
SP500 19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -33K
NDX 8.3K
WS30 2.5K
SP500 1.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.67 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +534.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -334.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.57 × 251
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.99 × 707
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MultiBest
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
100K
USD
1
74%
562
91%
100%
1.00
0.01
USD
3%
1:200
