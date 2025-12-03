- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
562
Kârla kapanan işlemler:
513 (91.28%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (8.72%)
En iyi işlem:
147.67 USD
En kötü işlem:
-250.34 USD
Brüt kâr:
2 313.14 USD (42 653 pips)
Brüt zarar:
-2 308.26 USD (62 994 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
174 (534.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
657.52 USD (54)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
50.81%
En son işlem:
0 dakika önce
Hafta başına işlemler:
589
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
398 (70.82%)
Satış işlemleri:
164 (29.18%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
4.51 USD
Ortalama zarar:
-47.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-334.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-488.52 USD (2)
Aylık büyüme:
0.03%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
560.74 USD
Maksimum:
1 056.32 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (1 056.93 USD)
Varlığa göre:
3.21% (3 211.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|NDX
|185
|WS30
|154
|SP500
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-309
|NDX
|251
|WS30
|67
|SP500
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-33K
|NDX
|8.3K
|WS30
|2.5K
|SP500
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.67 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +534.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -334.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.99 × 707
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
74%
562
91%
100%
1.00
0.01
USD
USD
3%
1:200