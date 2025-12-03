- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-1.06 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-2.95 USD (51 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.96
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.76%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
33 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.74 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.95 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.95 USD
Maksimum:
2.95 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (2.95 USD)
Varlığa göre:
1.43% (14.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|-2
|NZDUSD
|-1
|EURJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-31
|NZDUSD
|-17
|EURJPY
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PTIPPF-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 44
|0.00 × 2
|
HizliFXTradingLtd-Live
|0.00 × 4
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
ATFXGM1-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 1
Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın.
Tek bir döviz çiftine güvenmek risklidir. Bu strateji, riski Seçilmiş 9 Döviz Çiftine bölerek Kırılgan Olmayan (Anti-Fragile) Bir Portföy oluşturur.
🛡️ STRATEJİ AVANTAJLARI:
• Minimum Mevduat: $1,000 (9 çiftte marj istikrarı için Zorunlu).
• Kaldıraç: 1:500.
• Zorunlu: VPS.
İstikrarlı ve ölçülü büyüme için kopyalayın.
