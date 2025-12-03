SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pips Eater Premium
Hasanul Banna

Pips Eater Premium

Hasanul Banna
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
OctaFX-Real8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
24 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.52 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
30.51 USD (3 036 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
24 (30.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.51 USD (24)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.55%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
16 (66.67%)
Satış işlemleri:
8 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
1.27 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
305.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.96% (0.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.52 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +30.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
180 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Your fund security is my first priority. So in every trade 30 pips Stop Loss will be used. Along with accepting profits, you must also accept losses. Because Profit and Loss is part of trading. At the end of month, you will gain 100% of your fund. So to get best service, stay at least 30 days. 
İnceleme yok
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pips Eater Premium
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
36
USD
2
0%
24
100%
100%
n/a
1.27
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.