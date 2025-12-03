SinyallerBölümler
Minea Chhay

Master AI

Minea Chhay
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
AxionTradeKH-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 501
Kârla kapanan işlemler:
939 (62.55%)
Zararla kapanan işlemler:
562 (37.44%)
En iyi işlem:
72.54 USD
En kötü işlem:
-51.59 USD
Brüt kâr:
3 949.20 USD (88 833 pips)
Brüt zarar:
-3 267.37 USD (81 668 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (30.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.72 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
25.96%
Maks. mevduat yükü:
17.21%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1502
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
728 (48.50%)
Satış işlemleri:
773 (51.50%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-5.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-317.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-566.17 USD (25)
Aylık büyüme:
31.26%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
280.02 USD
Maksimum:
741.88 USD (30.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.19% (741.88 USD)
Varlığa göre:
1.42% (25.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.kh 1501
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.kh 682
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.kh 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.54 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +30.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -317.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxionTradeKH-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This EA one day can generate profit 20-50% with 500-1000 transaction lot.

we already Run for 30 days from 06-Nov-2025 till now start up 3800$,
profit 7,600$ = 200% spread fix 29, rebate 400 lot x 10$ = 4000$

30days running
capital 100%
profit 200%
rebate 100%





İnceleme yok
2025.12.03 10:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
