- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
En iyi işlem:
21.56 USD
En kötü işlem:
-20.04 USD
Brüt kâr:
30.99 USD (2 021 pips)
Brüt zarar:
-90.88 USD (8 081 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (21.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.56 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.52
Alım-satım etkinliği:
31.09%
Maks. mevduat yükü:
2.84%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.34
Beklenen getiri:
-5.99 USD
Ortalama kâr:
15.50 USD
Ortalama zarar:
-11.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-80.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.88 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.32 USD
Maksimum:
80.88 USD (12.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.97% (80.88 USD)
Varlığa göre:
3.05% (18.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.56 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +21.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
Exness-Real
|0.00 × 9
Exness-Real18
|0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
FXCC1-Live
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
FBS-Real-1
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
FBS-Real-10
|0.84 × 100
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
1
100%
10
20%
31%
0.34
-5.99
USD
USD
13%
1:500