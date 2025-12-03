SinyallerBölümler
Tran Xuan Bach

Golten 1368

Tran Xuan Bach
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 169%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
123 (78.84%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (21.15%)
En iyi işlem:
9.88 USD
En kötü işlem:
-10.86 USD
Brüt kâr:
370.30 USD (372 141 pips)
Brüt zarar:
-65.51 USD (70 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (61.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.91 USD (18)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
40.92%
Maks. mevduat yükü:
38.22%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
14.72
Alış işlemleri:
77 (49.36%)
Satış işlemleri:
79 (50.64%)
Kâr faktörü:
5.65
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-1.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.70 USD (4)
Aylık büyüme:
1 394.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.70 USD (6.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.61% (20.70 USD)
Varlığa göre:
4.29% (4.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 153
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 303
BTCUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 280K
BTCUSD 22K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.88 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +61.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
4.64 × 22
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Forex trading always has high risks and does not always win, so you should carefully consider the copy capital and accept losses (if any) before copying.

Goal:

Safe every pip.

Stable every day.

Sustainable forever.

https://social-trading.exness.com/strategy/227984417


İnceleme yok
2025.12.03 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
