İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
10 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
En iyi işlem:
10.00 USD
En kötü işlem:
-3.00 USD
Brüt kâr:
30.67 USD (30 650 pips)
Brüt zarar:
-7.67 USD (7 678 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (13.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.63 USD (3)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.18%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
7.67
Alış işlemleri:
6 (40.00%)
Satış işlemleri:
9 (60.00%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
3.07 USD
Ortalama zarar:
-1.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.00 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.00 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.30% (3.00 USD)
Varlığa göre:
0.42% (4.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Happy Trade :)
İnceleme yok
