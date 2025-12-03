SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ziam 05
Fauzan Ziam Maududi

Ziam 05

Fauzan Ziam Maududi
0 inceleme
141 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Server3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
312 (79.38%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (20.61%)
En iyi işlem:
152.70 USD
En kötü işlem:
-488.75 USD
Brüt kâr:
2 850.46 USD (936 691 pips)
Brüt zarar:
-3 154.56 USD (1 009 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (130.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.84 USD (34)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
54 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
223 (56.74%)
Satış işlemleri:
170 (43.26%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.77 USD
Ortalama kâr:
9.14 USD
Ortalama zarar:
-38.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-561.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-561.79 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
493.30 USD
Maksimum:
935.14 USD (172.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ.m 297
XAUUSD.m 90
EURUSD.m 2
NZDUSD.m 1
USDJPY.m 1
GBPUSD.m 1
DJ.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ.m -224
XAUUSD.m -79
EURUSD.m 0
NZDUSD.m 0
USDJPY.m 1
GBPUSD.m -2
DJ.m 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ.m -79K
XAUUSD.m 6.6K
EURUSD.m 43
NZDUSD.m -9
USDJPY.m 96
GBPUSD.m -224
DJ.m 16
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Monex-Server3
22.50 × 10
2025.12.03 08:07
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 9.98% of days out of the 982 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 53 days
