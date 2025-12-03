- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
312 (79.38%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (20.61%)
En iyi işlem:
152.70 USD
En kötü işlem:
-488.75 USD
Brüt kâr:
2 850.46 USD (936 691 pips)
Brüt zarar:
-3 154.56 USD (1 009 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (130.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.84 USD (34)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
54 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
223 (56.74%)
Satış işlemleri:
170 (43.26%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.77 USD
Ortalama kâr:
9.14 USD
Ortalama zarar:
-38.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-561.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-561.79 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
493.30 USD
Maksimum:
935.14 USD (172.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ.m
|297
|XAUUSD.m
|90
|EURUSD.m
|2
|NZDUSD.m
|1
|USDJPY.m
|1
|GBPUSD.m
|1
|DJ.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ.m
|-224
|XAUUSD.m
|-79
|EURUSD.m
|0
|NZDUSD.m
|0
|USDJPY.m
|1
|GBPUSD.m
|-2
|DJ.m
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ.m
|-79K
|XAUUSD.m
|6.6K
|EURUSD.m
|43
|NZDUSD.m
|-9
|USDJPY.m
|96
|GBPUSD.m
|-224
|DJ.m
|16
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.70 USD
En kötü işlem: -489 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +130.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -561.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
