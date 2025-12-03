- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
24 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (36.84%)
En iyi işlem:
11.15 USD
En kötü işlem:
-20.31 USD
Brüt kâr:
78.77 USD (61 965 pips)
Brüt zarar:
-40.72 USD (39 929 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.18 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
23 (60.53%)
Satış işlemleri:
15 (39.47%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.31 USD (1)
Aylık büyüme:
74.61%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.80 USD
Maksimum:
20.31 USD (33.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.15 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
