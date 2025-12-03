- Büyüme
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
27 (58.69%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (41.30%)
En iyi işlem:
11.62 USD
En kötü işlem:
-20.26 USD
Brüt kâr:
84.95 USD (69 753 pips)
Brüt zarar:
-51.51 USD (49 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (12.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.35 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
30 (65.22%)
Satış işlemleri:
16 (34.78%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-2.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.11 USD (2)
Aylık büyüme:
66.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.29 USD
Maksimum:
21.11 USD (34.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|45
|BTCUSDm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|24K
|BTCUSDm
|-3.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.62 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
