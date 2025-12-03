SinyallerBölümler
Tommy Sutanto

Trader Pemula Sekali

Tommy Sutanto
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 93%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
19.85 USD
En kötü işlem:
-3.00 USD
Brüt kâr:
68.25 USD (6 442 pips)
Brüt zarar:
-3.00 USD (300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (45.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.25 USD (3)
Sharpe oranı:
1.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.50%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
21.75
Alış işlemleri:
2 (33.33%)
Satış işlemleri:
4 (66.67%)
Kâr faktörü:
22.75
Beklenen getiri:
10.88 USD
Ortalama kâr:
13.65 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.00 USD (1)
Aylık büyüme:
93.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.00 USD (3.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.23% (3.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 5
USDJPY_MRG 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 57
USDJPY_MRG 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 5.7K
USDJPY_MRG 430
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.85 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Welcome to Trader Pemula Sekali — a channel designed for traders of all levels who want simple, practical, and fully technical market insights.

Here, I share intraday, day-trade, and swing trading analysis, complete with clean technical breakdowns, setups, and actionable insights.

Whether you're new or experienced, my goal is to make technical analysis easier to understand and apply.

Subscribe now and upgrade your trading with clear, honest, and real-market perspectives!



İnceleme yok
2025.12.03 06:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 05:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.03 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
