- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|5
|USDJPY_MRG
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|57
|USDJPY_MRG
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|5.7K
|USDJPY_MRG
|430
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Welcome to Trader Pemula Sekali — a channel designed for traders of all levels who want simple, practical, and fully technical market insights.
Here, I share intraday, day-trade, and swing trading analysis, complete with clean technical breakdowns, setups, and actionable insights.
Whether you're new or experienced, my goal is to make technical analysis easier to understand and apply.
Subscribe now and upgrade your trading with clear, honest, and real-market perspectives!
USD
USD
USD